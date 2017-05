Actualidade

A agência canadiana de notação financeira DBRS manteve inalterado o 'rating' atribuído à Parpública, holding que detém as participações empresariais do Estado, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários.

No mesmo comunicado a Parpública precisou que a agência manteve a avaliação BBB (baixo) a longo prazo, o primeiro nível de investimento, acima de 'lixo', com perspetiva estável.

A curto prazo foi dada a nota de R-2 (média), com perspetiva estável.