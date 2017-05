Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, afirmou hoje que o vídeo-árbitro vai contribuir para a "defesa do espetáculo e verdade do futebol", referindo que o tempo vai dando razão às propostas apresentadas pelo clube.

"Em primeiro lugar, e sendo pública e notória a posição do Sporting Clube de Portugal sobre esta matéria, quero deixar uma palavra de congratulação pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da sua direção no sentido de contribuir para a defesa do espetáculo e para a verdade do futebol jogado dentro das quatro linhas", afirmou o presidente, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O recurso ao vídeo-árbitro entrará em vigor na próxima época de futebol, na I Liga, revelou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, após autorização do International Board (IFAB).