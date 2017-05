Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje esperar dificuldades de um Moreirense que precisa de pontos para ficar na I Liga de futebol, mas frisou a vontade de vencer em Moreira de Cónegos.

"Vamos jogar com um Moreirense que precisa de pontos, sabemos da importância que eles dão a este jogo, mas nós também. Do outro lado, está um adversário que nos vai dificultar a tarefa, como no passado recente o demonstrou. Analisámos os jogos, nomeadamente com o Benfica, e estamos avisados das dificuldades. Vai ser difícil, mas temos de estar preparados para superar isso. Temos de estar atentos ao Boateng e aos seus movimentos, vai ser um confronto de ideias, ambas à procura de jogar bem", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida da 32.ª jornada, sexta-feira.

Abel Ferreira não considera ser mais complicado motivar a equipa por o quarto lugar estar praticamente inacessível, já que, com nove pontos em disputa, o Vitória de Guimarães tem mais oito pontos e vantagem no confronto direto.