O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, afirmou hoje que a ambição da equipa passa por pontuar na receção de sábado ao FC Porto, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, para segurar o sexto lugar.

"Estamos próximos de fazer algo histórico, de classificarmos a equipa em sexto lugar, que nos dá a possibilidade de participar na Liga Europa. Isso dá-nos uma grande ambição de querer continuar a somar pontos para esse objetivo e estamos bem posicionados para que isso aconteça", começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os 'dragões'.

Com olhos apenas focados nessa meta, a luta do FC Porto com o Benfica pelo título foi desvalorizada pelo técnico, embora um resultado positivo para o Marítimo no sábado possa influenciar o desfecho final sobre quem será campeão.