Actualidade

A Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública e a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) acusaram hoje o Governo de pedir tardiamente informação para o descongelamento das carreiras que já devia ter na sua posse.

Num despacho sobre descongelamento de carreiras, publicado hoje em Diário da República, os ministros Adjunto, Eduardo Cabrita, e das Finanças, Mário Centeno, solicitam o envio até 15 de maio de informações sobre os trabalhadores dos organismos das administrações públicas, do setor público empresarial, das fundações públicas e das áreas metropolitanas.

"Dá ideia de uma grande desorientação dentro dos serviços da administração pública, porque ninguém [dos seus trabalhadores] sabe da informação [pedida pelo Governo] nem do que é que faz [na empresa]. É uma grande ineficácia dos serviços pois os dirigentes parecem só responder [ao pedido de informação do Governo] por despacho do ministro", disse à Lusa a coordenadora da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública, Ana Avoila.