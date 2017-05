Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo de sábado com o Marítimo, no Funchal, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, com um treino ainda sem o lesionado Danilo e com o 'B' Fernando Fonseca.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o médio Danilo, suturado com nove pontos no joelho esquerdo, após o jogo com o Feirense (0-0), que o levou a falhar a deslocação a Chaves (0-2), fez tratamento e trabalho de ginásio.

Com o médio Danilo a ser o único a constar do boletim clínico dos portistas e fora de hipóteses para o jogo com o Marítimo, com início às 20:30 de sábado, o treinador Nuno Espírito Santo chamou aos trabalhos do plantel principal Fernando Fonseca, da equipa 'B'.