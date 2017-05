Estoril Open

O português Pedro Sousa, convidado pela organização, foi hoje eliminado na segunda ronda do Estoril Open em ténis, ao perder com o luxemburguês Gilles Muller, terceiro cabeça de série.

Com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na bancada durante grande parte do encontro, Pedro Sousa, 172.º do mundo, foi derrotado por Muller, 28.º, por 6-3, 6-2, em 68 minutos.

Nos quartos de final, Muller, que tinha ficado isento da primeira eliminatória, vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Bjorn Fratangelo, vindo da qualificação e 'carrasco' de João Sousa, e o japonês Taro Daniel.