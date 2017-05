Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) pensa ter uma decisão fundamentada sobre uma eventual entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral até ao final de junho, disse hoje o Provedor, Pedro Santana Lopes.

"Outras pessoas têm dito, mais do que eu, que não é vocação da Santa Casa [entrar no Montepio]. Eu tenho dito que a Santa Casa não entra em aventuras e não entrará. Não significa que este caso o seja. O que estamos a fazer é a estudar. É um assunto de que não devo falar muito neste momento porque estamos em fase de estudar uma possibilidade que nos foi colocada", disse o Provedor, à margem da apresentação do Relatório e Contas de 2016 da instituição.

Santana Lopes destacou que a decisão terá por base a análise de estudos pedidos a consultores independentes e entidades externas, "um trabalho que envolve várias instituições do Estado e também privados".