Actualidade

A Deutsche Asset Management, que pertence ao grupo Deutsche Bank, comprou uma unidade de logística na Azambuja (Lisboa), aumentando a carteira de ativos em Portugal para 330 milhões de euros, informou hoje a empresa em comunicado.

Comprada a um fundo gerido pela ECS Capital, a unidade, conhecida como 'EIPA II', tem 52.640 m2 e está alugada "a um dos principais retalhistas em Portugal com um contrato a longo prazo".

Com esta transação, a Deutsche Asset Management aumenta a sua carteira de ativos sob gestão, que inclui os centros comerciais Alma em Coimbra, Alameda no Porto e Nosso em Vila Real, Fórum Madeira no Funchal e o edifício de escritórios "Office Oriente" localizado no Parque das Nações em Lisboa.