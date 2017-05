Actualidade

O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje que as empresas ProIndicus e Mozambique Asset Management (MAM) devem fazer de tudo para pagar as suas dívidas.

"As dívidas continuam efetivamente das empresas ProIndicus e MAM que devem tudo fazer para a reestruturação dos seus negócios a fim de cumprirem o serviço da dívida, incluindo a renegociação das condições com os respetivos credores, pois o Estado continua apenas" como "garante da dívida", vincou, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Carlos Agostinho do Rosário falava no parlamento, em Maputo, no segundo e último dia da sessão de perguntas ao Governo.