França/Eleições

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, espera que Emmanuel Macron vença as presidenciais francesas porque é "pró-europeísta, moderado, centrista e essencial" para construir uma União Europeia de futuro, ao contrário da adversária Marine Le Pen.

"Espero que Macron ganhe as eleições em França porque, do outro lado, temos Marine Le Pen que é a candidata da desintegração", disse Passos Coelho na abertura do Seminário Internacional "Futuro da Europa", realizado no Palácio da Bolsa, no Porto.

Mesmo convencido da vitória do candidato centrista, o social-democrata afirmou não poder ignorar que na primeira volta metade dos votantes votaram contra a ideia de União Europeia, do euro e da prosperidade que o projeto europeu partilha.