Mais de 612 mil trabalhadores ganhavam o salário mínimo em 2016, um aumento de cerca de 100 trabalhadores em relação a 2015, segundo o relatório hoje apresentado pelo Governo.

No quarto relatório de acompanhamento do acordo sobre a retribuição mínima mensal garantida (RMMG), apresentado hoje aos parceiros sociais, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica que o número de trabalhadores que auferem o salário mínimo nacional foi de 612,5 mil em dezembro de 2016, valor que compara com os 512,2 mil trabalhadores que ganhavam aquela remuneração em 2015.

Em termos relativos, isto significa que, na globalidade do ano passado, 20,6% dos trabalhadores ganhava o salário mínimo nacional.