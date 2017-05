Actualidade

As bancadas de PS, PSD e CDS-PP juntaram-se hoje para rejeitar no parlamento projetos de lei de PCP e BE que reforçavam a contratação coletiva e punham fim à norma da sua caducidade, num debate agendado pelos comunistas.

"Os Verdes" votaram a favor das iniciativas de comunistas e bloquistas, enquanto o deputado único do PAN, André Silva, optou pela abstenção.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, já se tinha manifestado contra o fim da caducidade da contratação coletiva num recente debate parlamentar, argumentando que pode contribuir para a "cristalização" das relações laborais, mas mostrou-se favorável ao princípio da negociação entre os diversos parceiros sociais.