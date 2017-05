Actualidade

O presidente do Porto Vascular Conference, que se realiza na sexta-feira e no sábado, disse hoje que atualmente "mais de 70% dos procedimentos cirúrgicos são por via percutânea" o que "representa uma mudança de paradigma" no tratamento do doente vascular.

"Muitas das intervenções são feitas por cateterismo, por via endovascular, são minimamente invasivos, com anestesia local e com tempos de internamento muito reduzidos, e isso é, obviamente, uma transformação enorme em relação à situação que se vivia há não muitos anos", afirmou Armando Mansilha, docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Em declarações à Lusa, a propósito do encontro que se realiza na Faculdade de Medicina do Porto, com a participação de cerca de 800 profissionais que trabalham na área, Armando Mansilha considerou tratar-se de "uma mudança de paradigma no tratamento do doente vascular, do ponto de vista cirúrgico e de intervenção".