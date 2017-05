Actualidade

Os Estados Unidos querem reforçar a cooperação com Portugal na área energética e acreditam que o país, através do porto de Sines, pode ser "uma porta de entrada" de Gás Natural Liquefeito norte-americano para a Europa e para a África.

"Com as novas tecnologias, que tornam mais baratos e mais rápidos de construir os terminais flutuantes de Gás Natural Liquefeito, os preços do transporte estão a descer e Portugal pode tornar-se uma porta de entrada para a Europa e para África, à medida que as exportações [de GNL norte-americano] aumentam exponencialmente nos próximos anos", declarou hoje a encarregada de negócios norte-americana em Portugal, Herro Mustafa.

A responsável da embaixada dos Estados Unidos em Portugal falava num almoço-debate da Câmara Americana de Comércio em Portugal sobre as opções e prioridades dos 100 primeiros dias da nova administração do Presidente Donald Trump. A colaboração com Portugal na área da energia, disse Mustafa, é uma delas.