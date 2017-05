Actualidade

A obra da Escola Secundária de Ermesinde, concelho de Valongo, avança no verão para estar pronta em 2018, indicaram hoje os responsáveis autárquicos sobre uma empreitada que ronda os 3,9 milhões de euros.

Em causa está um equipamento escolar, com cerca de 30 anos, cuja requalificação é uma das obras mais desejadas e discutidas no concelho de Valongo, havendo registo de dezenas de visitas e intervenções sobre o tema por parte de vários partidos políticos, entrega em mão de cartas a governantes, pintura de murais, um cordão humano à volta da escola e uma vigília noturna.

A Escola Secundária de Ermesinde - que acolhe atualmente cerca de 1.500 alunos do quinto ao 12.º ano mas já foi um estabelecimento de ensino sobrelotado com mais de 2.700 estudantes - chegou a constar da fase três do projeto global de empreitadas no âmbito da empresa Parque Escolar com obras marcadas para 2011 que nunca se concretizaram.