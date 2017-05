Actualidade

O Ministério das Finanças anunciou hoje que estão "encerrados formalmente" os processos judiciais entre o Estado e o banco Santander Totta relativos a um conjunto de contratos 'swap'.

Em comunicado, o Ministério das Finanças começa por recordar que o Estado e o banco Santander Totta chegaram, no dia 12 de abril, a um acordo para pôr fim aos litígios judiciais respeitantes a um conjunto de contratos de 'swap' de cobertura de taxa de juro celebrados com as empresas públicas de transportes.

"Uma vez concluídos os termos do acordo, os advogados das empresas públicas de transportes encerraram ontem [quarta-feira], dia 3, os processos judiciais a correr termos no Supremo Tribunal de Londres", lê-se no comunicado.