Actualidade

O Ministério Público (MP) no Tribunal de Braga pediu hoje a condenação de quatro estudantes por homicídio negligente, por terem subido a uma peça de mobiliário urbano que ruiu e matou três colegas que se encontravam em baixo.

Nas alegações finais do julgamento, o magistrado do MP sublinhou que a pena deverá ser suspensa, ficando os arguidos obrigados à prestação de trabalho a favor da comunidade.

A 23 de abril de 2014, em Braga, para celebrar uma vitória numa "guerra de cursos", no âmbito de uma ação de praxe, quatro alunos da Universidade do Minho foram para cima de uma estrutura que se encontrava na via pública e que em tempos servira para albergar caixas de correio.