O prazo para a reclamação de créditos junto da Espírito Santo International (ESI) e da Rio Forte, duas empresas do Grupo Espírito Santo (GES) sedeadas no Luxemburgo, foi prolongado até 30 de setembro, informaram os administradores de insolvência das companhias.

Alain Rukavina e Paul Laplume, responsáveis pelo processo de insolvência da ESI e da Rio Forte no Luxemburgo, decidiram prolongar o prazo - inicialmente marcado para 31 de maio - para os credores apresentarem as suas reclamações por mais quatro meses, sem especificar as razões que levaram a estender esta possibilidade.

"Os credores que já preencheram as suas reclamações no processo de insolvência não necessitam de preencher um novo requerimento", lê-se em ambos os comunicados.