Actualidade

A cobertura da rede eletrónica móvel no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG) vai ser reforçada, ao abrigo de um projeto de interesse público do Ministério do Ambiente que será apresentado, na sexta-feira, em Melgaço.

Em comunicado, hoje o gabinete do ministro João Pedro Matos Fernandes adiantou que aquele projeto "tem por objetivo melhorar a rede móvel de modo a reduzir 'zonas sombra', permitir a comunicação entre as forças de segurança e melhorar as condições de segurança dos turistas nos trilhos do PNPG".

Aquela medida integra o plano-piloto de prevenção de incêndios florestais e de valorização e recuperação de habitats naturais no PNPG, aprovado em conselho de ministros em outubro de 2016 e que envolve um investimento superior a oito milhões de euros em aproximadamente seis anos.