Estoril Open

Frederico Silva foi hoje eliminado na segunda ronda do Estoril Open em ténis, ao perder com o espanhol David Ferrer, quarto cabeça de série, deixando os quartos de final do torneio sem tenistas portugueses.

Num encontro entre dois tenistas convidados pela organização, 'Kiko', 426.º do mundo, foi batido pelo experiente espanhol, de 35 anos e atual 31.º do 'ranking', por 6-3, 6-4, em uma hora e 15 minutos.

Nos quartos de final, o antigo número três mundial vai defrontar o norte-americano Ryan Harrison, que passou a segunda ronda sem jogar, depois da desistência do argentino Juan Martín del Potro.