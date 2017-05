Actualidade

A Soares da Costa Construções" quer continuar a laborar e a criar riqueza e emprego" e deverá "muito em breve" apresentar uma solução para ultrapassar a não homologação do processo especial de revitalização (PER) que interpôs em 2016.

Fonte oficial da empresa disse hoje à Lusa que uma das hipóteses mais prováveis é a apresentação de um novo PER.

"A recusa da homologação do PER foi hoje publicada no Citius [plataforma informática de apoio aos tribunais] mas a empresa vai de imediato estudar soluções para ultrapassar o problema, porque quer continuar a laborar e a criar riqueza e emprego", referiu a fonte.