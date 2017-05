Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, visitou hoje uma exposição portuguesa na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em Paris, para "projetar a participação portuguesa na UNESCO".

Augusto Santos Silva visitou, ao final da tarde, a exposição "Portugal e a UNESCO - Conhecer, salvaguardar e partilhar", patente desde 1 de maio até esta sexta-feira, uma mostra organizada no quadro da candidatura de Portugal ao Conselho Executivo da UNESCO (2017-2021) cuja eleição é em novembro.

"A minha presença aqui insere-se também no nosso objetivo de sermos eleitos para o próximo Conselho Executivo, insere-se também no facto de nós estarmos, neste momento, a terminar o nosso mandato como membros do comité do Património Mundial da UNESCO mas vai além disso porque procura projetar a participação portuguesa na UNESCO que tem sido, do meu ponto de vista, exemplar, no quadro da democracia portuguesa", afirmou o ministro à Lusa.