O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 4,74%, para os 48,38 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,41 dólares abaixo dos 50,79 com que fechou as transações na quarta-feira.

A forte queda de hoje, para o nível mais baixo desde 14 de novembro, deveu-se ao aumento das dúvidas sobre a extensão do acordo entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores para reduzirem a produção na segunda metade do ano.