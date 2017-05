Actualidade

A Sonae Capital registou um resultado líquido negativo de 4,85 milhões de euros entre janeiro e março, quando tinha tido um prejuízo de 3,88 milhões de euros em igual período do ano passado, informou hoje a empresa.

A Sonae Capital revelou que o prejuízo no primeiro trimestre resultou de uma redução do EBITDA (de 1,4 milhões de euros nos primeiros três meses de 2016 para 530 mil euros em março último), da "esperada redução dos resultados de investimentos, em função da venda das participações em concessionárias rodoviárias, em 2016, de 980 mil euros", e dos maiores custos com impostos.

Ainda assim, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a companhia apontou para a "melhoria significativa dos resultados financeiros" que permitiu mitigar parcialmente o prejuízo no primeiro trimestre e que foi possível devido ao menor nível de dívida líquida e aos menores custos de financiamento.