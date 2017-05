Actualidade

A área de cerejal no Fundão, concelho onde se concentra uma das maiores áreas de produção de cereja do país, está a crescer a um ritmo de 10% ao ano, disse hoje o presidente da câmara local, Paulo Fernandes.

"Atualmente, o nosso concelho tem cerca de 2.000 hectares de pomar plantados e, por ano, temos tido cerca de 200 hectares a entrar em produção, o que representa um crescimento anual de cerca de 10%", referiu.

Paulo Fernandes falava, em declarações à agência Lusa, no final do leilão das primeiras cerejas do Fundão, iniciativa realizada hoje em Lisboa e durante a qual uma caixa de cerejas de dois quilos foi arrematada por 300 euros.