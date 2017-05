Venezuela

A morte, hoje, de um funcionário da Polícia de Carabobo e de um estudante universitário, elevou para 36 o número de mortos nos protestos que decorrem desde há um mês na Venezuela.

As novas mortes têm lugar no mesmo dia em que milhares de estudantes saíram às ruas de várias cidades em protesto contra a decisão do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de convocar uma Assembleia Constituinte.

Um funcionário da Polícia de Carabobo (centro do país) morreu na madrugada de hoje. A morte foi confirmada pelo Ministério Público (MP), que identificou o funcionário como Gerardo Barrera, de 38 anos, precisando, através de um comunicado divulgado em Caracas, que a vítima foi atendida num hospital local depois de ter ficado ferido a tiro, quarta-feira, numa manifestação em San Joaquim.