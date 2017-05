Actualidade

A Câmara do Fundão vai estabelecer parcerias com entidades do Chile com o objetivo de valorizar a produção, investigação e comercialização da cereja, disse hoje o presidente daquela autarquia, Paulo Fernandes.

Segundo explicou o autarca à agência Lusa, essas parcerias começaram a ser delineadas depois de em outubro ter realizado uma missão àquele país, durante a qual estabeleceu contactos com vista ao desenvolvimento de novos projetos e partilha de conhecimento.

"Queremos ligar-nos aos melhores centros de investigação do mundo e o Chile tem vários centros de excelência nessa área e, portanto, convidámos já alguns investigadores e representantes desses espaços para, na próxima semana, estarem no Fundão e partilharem connosco o conhecimento e as experiências que têm", disse, especificando que estes convidados marcarão presença num colóquio que será realizado na segunda-feira.