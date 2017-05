Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que "tudo indica" que Portugal vai sair do Procedimento por Défice Excessivo antes do verão, sustentando que o país se encontra em pleno processo de "viragem".

António Costa manifestou esta convicção sobre a futura decisão das instituições europeias em relação a Portugal na abertura de um jantar da Câmara do Comércio Luso-Colombiana, em que tinha entre os convidados o antigo ministro social-democrata José Pedro Aguiar-Branco.

"Tudo indica que antes do verão sairemos do Procedimento por Défice Excessivo. É uma viragem de página muito importantes para a nossa imagem internacional, para a nossa estabilidade macroeconómica e para podermos prosseguir o esforço que as empresas e famílias têm feito para termos finanças públicas mais consolidadas, mais crescimento económico e mais emprego", declarou o primeiro-ministro.