A UGT pediu hoje "números exatos" sobre número de trabalhadores abrangidos pelo novo regime das reformas antecipadas e sobre o impacto orçamental do regime para avaliar se tem "condições para fazer uma aproximação à proposta do Governo".

Carlos Silva, o líder da UGT, afirmou hoje aos jornalistas, após a reunião com os restantes parceiros sociais e com o Governo para discutir o novo regime das reformas antecipadas, que o Governo "só hoje distribuiu em mãos um documento relativamente extenso" sobre esta matéria, em que apresenta as condições para alterar o regime sem "fazer perigar a sustentabilidade da Segurança Social".

Sublinhando que o Governo "não fez o levantamento exaustivo" sobre "qual é o universo de trabalhadores e quanto é que custa" as novas regras de acesso às reformas antecipadas, Carlos Silva disse que o executivo vai "fazer uma estimativa que será apresentada na próxima reunião", que deverá ocorrer a 16 de maio.