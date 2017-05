Autárquicas

O secretário-geral do PS vai estar em todos os distritos do país na campanha das autárquicas e o objetivo eleitoral dos socialistas é ser novamente o partido com maior número de presidências de Câmara e de freguesias.

Estas posições sobre a forma de participação de António Costa na campanha autárquica e sobre a meta eleitoral dos socialistas no ato eleitoral de 01 de outubro próximo foram assumidas pela secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes, em entrevista à agência Lusa, na véspera da Convenção Nacional do PS, que juntará no sábado, em Lisboa, cerca de mil participantes, na sua maioria autarcas.

"Vamos levar à Convenção Autárquica do PS uma carta de princípios dos autarcas socialistas - documento que foi debatido ao longo dos últimos meses em todas as estruturas e que está agora pronto para ser aprovado", declarou a "número dois" da direção dos socialistas, antes de se referir aos objetivos eleitorais do seu partido nas próximas eleições autárquicas.