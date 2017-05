Actualidade

As universidade portuguesas e espanholas vão apresentar, pela primeira vez, uma agenda ibérica comum na área do ensino e do conhecimento, uma iniciativa que decorre aquando da Cimeira Ibérica agendada para Vila Real.

A Cimeira Ibérica dos governos de António Costa e Mariano Rajoy decorre entre os dias 29 e 30 de maio e terá lugar em Vila Real e na região do Douro. Antes, no dia 28, reúnem-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, reitores portugueses e espanhóis.

"Pela primeira vez, Portugal e Espanha vão apresentar uma agenda comum na área do ensino superior e do conhecimento", afirmou o reitor da UTAD, António Fontainhas Fernandes.