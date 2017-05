Papa

O Santuário de Fátima disponibiliza o "primeiro folheto inclusivo do mundo" durante a visita do papa Francisco à Cova da Iria, projeto desenvolvido em parceria com o Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Politécnico de Leiria.

Em nota de imprensa conjunta, o Santuário de Fátima e o Politécnico de Leiria explicam que aquele será "primeiro santuário do Mundo a contar com um guião/folheto multiformato impresso, destinado a peregrinos cegos, com incapacidade intelectual e com baixa literacia, desenvolvido pelo Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID)" da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria.

Durante as comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, o itinerário jubilar estará disponível numa versão em braille com imagens em relevo, que pode ser lido por pessoas cegas, e em sistema pictográfico para a comunicação (pictogramas), para pessoas com incapacidade intelectual e baixa literacia.