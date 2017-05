Festival

A primeira edição do festival Try Fest que se realiza amanhã, das 17h às 2h, no Picadeiro do Príncipe Real oferece à capital atuações de DJ, dois live acts de pintura e uma exposição coletiva de ilustração.

Jayda G, de Vancouver, Munk, de Berlim, e também os portugueses Terzi, Dj Glue, Sonja, Darksunn, CVLT e The Quiet Times são os DJs confirmados.

O TRY FEST é um evento cultural que junta música eletrónica, ilustração e street art, contando com a curadoria de Kruella D’Enfer e AKACORLEONE para a programação da arte urbana.

Com curadoria de Kruella D’Enfer e AKACORLEONE para a arte urbana, este festival pretende dar antecipadamente as boas-vindas ao Verão e dinamizar o coração de Lisboa através de uma programação cuidada que combina o lúdico com o artístico, a criatividade e o espírito cosmopolita.

O TRYFEST pretende assim interligar o público com artistas portugueses e internacionais do panorama musical e da arte urbana.

Para esta primeira edição, estão já confirmadas as presenças de Jayda G, de Vancouver, Munk, de Berlim, e também os portugueses Terzi, da Extended Records, Dj Glue, Sonja, Darksunn, CVLT e ainda o novo projecto The Quiet Times, de João Abreu e Alberto Vieira.

Segundo os organizadores do festival, Joana Horta e Frederico Cardoso, “o TRYFEST vai ser uma experiência imersiva, um mergulho pelas várias artes, com actividades ligadas a experiências sonoras e artes visuais. Vai com certeza ser um evento único e inesquecível para o público”.

O local escolhido para realizar a primeira edição do TRYFEST foi o Picadeiro do Príncipe Real, uma das zonas mais antigas e nobres da cidade, transformado recentemente em sala de espectáculos. “É um espaço que prima pela sua conotação cultural e que sobressai pela presença histórica do Museu Nacional de História Natural, onde o antigo contrasta com o contemporâneo. Encontrámos aqui, bem no coração de Lisboa, o espaço ideal para o TRY FEST” refere a organização.

Preço: €30