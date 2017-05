Papa

Há cada vez mais peregrinos a quererem trocar a estrada pela tranquilidade dos caminhos do campo e, por estes dias, o telefone dos responsáveis da Associação dos Amigos dos Caminhos de Fátima (AACF) não para de tocar.

"A associação optou por não organizar peregrinações nesta altura, pela confusão, que queremos evitar ao máximo", disse à Lusa Rodrigo Cerqueira, presidente da direção da AACF, que confessa que tem sido "um pesadelo" a quantidade de chamadas que recebe diariamente.

Sempre pronto a dar uma ajuda - o seu telefone e o do padre Rui Louro estão na página da associação na Internet - www.caminho.com.pt/ -, Rodrigo Cerqueira disse à Lusa que este ano, que considera "atípico" (pela visita do papa, pelo Centenário das Aparições, pela canonização de Francisco e Jacinta), o perfil do peregrino que opta pelos caminhos do campo "mudou imenso".