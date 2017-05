Iberanime

O maior evento de cultura pop japonesa prepara-se para invadir a Meo Arena com cosplay, anime e manga, amanhã e domingo.

Pela 7ª vez em Portugal, o Iberanime deste ano conta com nomes como Shigeyoshi Tskahara e Chota Akatsuki que se juntam ao aclamado Joe Inoue, o intérprete do quarto tema de abertura de Naruto, a Neeko, uma das vozes mais conhecidas do universo Anime ou a Nicole Marie Jean, cosplayer, artista, escultora e designer.

Uma das preocupações da organização para este evento foi, também, criar mais espaço para novas atividades garantindo que as pessoas conseguem circular ao longo do evento e apreciá-lo da melhor forma.