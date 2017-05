Sugestões

Para celebrar o Dia da Mãe, o Jardim Zoológico propõe que domingo seja um dia selvagem! Pode-se também fazer presentes para oferecer à mãe ou tornar-se no animal que quiser com as pinturas faciais.

No Hard Rock Cafe Lisboa, no domingo, na compra de um prato principal as mães recebem um voucher de 40% de desconto numa massagem ou tratamento facial num RitualSPA.

Criatividade é a palavra de ordem no Museu do Oriente, num fim de semana dedicado às mães, com atividades pensadas especialmente para elas e os mais pequeninos.

Neste Dia da Mãe, o Mercado de Campo de Ourique convida a um programa que coloca miúdos e graúdos a construir tiras de banda desenhada em conjunto, das 15h às 19h.

A KidZania comemora o Dia da Mãe sábado e domingo, das 11h às 19h, convidando as mães a participar nas atividades de 30 estabelecimentos da Cidade das Crianças.

Já os Hotéis Real prepararam edições especiais de brunch e selecionaram os melhores vouchers presente, nas suas unidades de Lisboa, Cascais, Oeiras ou Olhão.

Para tornar este dia mais doce, o Santini propõe a Tarte do Dia da Mãe. Manel, bisneto de Attilio Santini, desenvolveu o gelado desta iguaria, disponível por €2,90.