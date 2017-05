cultura

Foi no dia 10 de maio de 2014 que o Village Underground Lisboa abriu as portas e começou esta bonita aventura, que tanta criatividade tem dado à cidade de Lisboa. Este é o mês que marca os três anos de contentores e autocarros na capital e a data merece muita festa.

Foram convidados uma série de músicos e artistas de outras áreas a juntarem-se á festa e a ocupar todo o espaço que este ano inclui também a nova sala, a rampa, o skate e um canto escondido ao lado do estúdio metalbox.

Conte com 18 horas de música, com entrada livre logo a partir do meio-dia de amanhã.

Além das bandas e dos DJ, há vídeo, food trucks, mercado, street art, workshops e atividades para crianças.