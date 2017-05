concertos

Co-organizado pelas Juntas de Benfica e de São Domingos de Benfica, o Monsanto Primavera Fest vai instalar-se na Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis (próximo à Pastelaria Califa e ao Centro Comercial Fonte Nova) durante o próximo fim de semana. Entre hoje e domingo, esta segunda edição recebe grandes nomes da música portuguesa, com vários concertos e muita animação.

Esta noite, o evento conta abre no Palco Sagres com o som de Miguel Araújo, às 21h45 e de Virgul, a partir das 23h30. Amanhã, é a vez de David Fonseca subir ao mesmo palco, pelas 22h, seguido do DJ Renascença Paulino Coelho. Por fim, no último dia, a banda Amor Electro convida Simone de Oliveira para encerrar o evento com chave de oiro.

Todos os dias, a partir das 19h30, o Palco Renascença acolhe novas bandas.

Razões não faltam para reservar estes três dias na sua agenda e assistir a um dos festivais mais concorridos de Lisboa, dentro da sua dimensão.

Recordamos que na edição anterior marcaram presença cerca de 40 mil pessoas durante todo o certame.

Local: Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis

Horário: 5, 6 e 7 de maio, a partir das 16h