Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse hoje à Lusa, em Paris, que Portugal e França querem "uma negociação com firmeza, mas com espírito de abertura" da saída do Reino Unido da União Europeia.

O chefe da diplomacia portuguesa reuniu-se, hoje de manhã, com o homólogo francês, Jean-Marc Ayrault, no ministério francês dos Negócios Estrangeiros, num encontro em que "o ponto principal foi futuro próximo da Europa".

"No que diz respeito ao 'Brexit', nós entendemos também, quer Portugal, quer a França, que é preciso evidentemente conduzir uma negociação com firmeza, mas com espírito de abertura, de modo a que seja possível resolver o quanto antes a questão dos direitos dos cidadãos europeus na Grã-Bretanha e dos britânicos na Europa e a questão dos compromissos financeiros da Grã-Bretanha", declarou Augusto Santos Silva no final do encontro.