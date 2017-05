Papa

Mais de 75% dos 680 estabelecimentos hoteleiros e de restauração em Fátima recentemente alvo de vistorias de delegados de saúde pública apresentam condições higiossanitárias e de funcionamento "boas" ou "muito boas", segundo uma fonte do Ministério da Saúde.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente da Comissão de Gestão do Plano de Contingência do Ministério da Saúde para as Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, António Marques, segundo o qual esta ação dos delegados de saúde pública, que ainda decorre, é uma resposta a um pedido feito às autoridades de saúde de reforçarem as vistorias habitualmente realizadas.

Esse trabalho "já consta das atividades correntes das unidades de saúde pública", mas agora foram "reforçadas e especialmente dirigidas a Fátima", adiantou.