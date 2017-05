Actualidade

O conselho de supervisão do Banco Central Europeu (BCE) vai reunir-se em Helsínquia na próxima semana "para demonstrar a forte colaboração entre as autoridades supervisoras na zona euro".

O BCE informou hoje que a reunião se realizará em 11 e 12 de maio, será organizada pela autoridade de supervisão financeira finlandesa, Finanssivalvonta (FIN-FSA) e vai ser a primeira do conselho de supervisão do BCE a ser celebrada fora de Frankfurt.

A presidente do conselho de supervisão do BCE, a francesa Daniele Nouy, afirmou que "isto reflete o desejo dos membros do conselho de construir uma identidade comum como supervisores europeus e reforçar o espírito de equipa dentro da supervisão bancária".