Autárquicas

A Comissão Política do movimento independente Rui Moreira - Porto, O Nosso Partido anunciou hoje que, "nas condições atuais, não aceita o apoio do PS" à recandidatura do autarca, disse à Lusa fonte daquela estrutura.

"A Comissão Política não aceita condicionalismos, porque isso coloca em causa a independência da candidatura", explicou à Lusa a mesma fonte da comissão política do movimento que apoia o atual presidente da Câmara do Porto, explicando que a decisão surge na sequência de declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Na quarta-feira, a secretária-geral adjunta do PS afirmou em entrevista ao Observador, que uma vitória de Rui Moreira será "uma vitória do PS" e na quinta-feira, à Lusa, admitiu que as suas palavras podiam ser mal interpretadas, notando que, "evidentemente, a vitória de Rui Moreira será a vitória Rui Moreira", mas "o PS não deixará de a festejar, uma vez que apoia a sua recandidatura".