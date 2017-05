Autárquicas

O deputado socialista Fernando Jesus vincou hoje que sempre esteve contra a estratégia do PS/Porto para as eleições autárquicas, mas acusou também o presidente da Câmara, Rui Moreira, de "arrogância inqualificável" face ao seu partido.

Esta posição de Fernando Jesus, socialista da concelhia do Porto, foi transmitida à agência Lusa em reação à decisão do independente Rui Moreira de prescindir do apoio do PS para a sua recandidatura à presidência da Câmara do Porto nas próximas eleições.

"Rui Moreira está a usar como falso pretexto as declarações proferidas pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, para romper com o meu partido. A sua atitude revela uma arrogância inqualificável e tiques antidemocráticos", sustentou.