Papa

(SUBSTITUIÇÃO) Porto, 05 mai (Lusa) - Pelo menos trinta e sete autarquias do Norte do país decidiram dar tolerância de ponto aos funcionários públicos anunciada pelo Governo para 12 de maio, dia da visita do papa a Fátima, e três municípios resolveram não o fazer.

As câmaras de Braga (PSD) e Ponte de Lima (CDS), no distrito de Viana do Castelo, e Montalegre (PS), no distrito de Vila Real, foram as que já anunciaram não dar tolerância de ponto aos seus trabalhadores, numa ronda feita pela agência Lusa aos 87 concelhos dos distritos do Porto, Aveiro, Bragança, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

A uma semana da visita do papa Francisco a Fátima, 26 autarquias dizem ainda não ter decidido e 19 não responderam, ao passo que Aveiro celebra o feriado municipal (dia de Santa Joana) e Matosinhos alerta que dará tolerância "caso se confirme a tolerância de ponto para a função pública, por uma questão de equidade entre funcionários do Estado". (Corrige, no título e ao longo do texto, informação sobre o número de câmaras que aderiram à tolerância de ponto, entretanto atualizada pelas autarquias).