Autárquicas

A concelhia socialista do Porto classificou hoje como "surpreendente e inesperado" o anúncio de que o movimento independente de Rui Moreira, atual presidente da Câmara do Porto, recusa o apoio do PS nas autárquicas.

Numa nota de imprensa, o PS/Porto acrescenta ter agendado para as 21:30 uma reunião da direção para "analisar a situação política autárquica no Porto".

A Comissão Política do movimento independente Rui Moreira - Porto, O Nosso Partido disse hoje à Lusa que, "nas condições atuais, não aceita o apoio do PS" à recandidatura do autarca, explicando que a decisão surge na sequência de declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.