Actualidade

Os ministérios da Cultura e das Finanças anunciaram hoje, através da publicação em Diário da República (DR), o aumento das verbas atribuídas às fundações Casa da Música e Serralves, no Porto, em comparação aos anos recentes.

De acordo com a publicação de hoje, a Casa da Música vai receber este ano do Fundo de Fomento Cultural um total de 7,6 milhões de euros, confirmando os 600 mil euros adicionais face aos últimos anos, valor que o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, já havia anunciado no final de março.

No caso de Serralves, a fundação vai receber 3,862 milhões de euros este ano, o que representa um aumento de um milhão em comparação ao valor de 2015, o último ano para o qual está disponível o relatório e contas da instituição.