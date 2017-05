Actualidade

O festival "Rock of Cantanhede" decorre hoje e sábado, na localidade de Vila Nova, após dois anos de interregno, tendo Ghost Hunt e The Black Wizards como cabeças de cartaz.

A 13.ª edição do evento, que já levou até Vila Nova, no concelho de Cantanhede, nomes como Noiserv, Peste & Sida ou Wraygunn, arranca hoje, pelas 22:00, com concertos de BØDE, Desert Mammooth, Iguana Sacapelástica e The Black Wizards.

No sábado, há mais cinco concertos, subindo ao palco do espaço do Clube União Vilanovense o duo Ghost Hunt, Victor Torpedo (ex-The Parkinsons), Senhor Doutor, Esfera, Dalla Marta e Alice.