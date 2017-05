Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes anunciou hoje a entrada em funcionamento, no final de junho, de quatro das oito antenas que vão reforçar a cobertura da rede eletrónica móvel no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG).

O governante, que falava aos jornalistas após a apresentação, em Melgaço, do projeto de interesse público para a melhoria da cobertura de comunicações eletrónicas móveis no PNPG, adiantou que aquelas quatro estarão em funcionamento na chamada "fase Charlie" em que meios de combate a incêndios se encontram na sua capacidade máxima.

O ministro, que falava na porta de Lamas de Mouro, em Melgaço, uma das cinco portas de entrada no PNPG, adiantou que até final do ano entrarão em funcionamento outras duas estações.