Actualidade

Portugal celebra este ano, pela primeira vez, o Dia Nacional do Azulejo, a 06 de maio, sábado, instituído com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a proteção do património azulejar, um dos mais importantes do país.

A resolução foi aprovada em março, na Assembleia da República, por unanimidade, na sequência de uma resolução do PS para consagrar a data, além de outras iniciativas de socialistas, bloquistas, democratas-cristãos e comunistas para proteger o património azulejar.

A ideia foi proposta por responsáveis do Projeto SOS Azulejo, da Polícia Judiciária, que celebra este ano uma década de existência na proteção e valorização do património azulejar português.